مفتن يشيد ببطولة الاحتراف الدولية للفنون القتالية

2024-11-16 11:35:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، بمستويات اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة الاحتراف الدولية للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت في العاصمة بغداد، بمشاركة لاعبين يمثلون ستة منتخبات هي العراق ومصر وإيران وتركيا وباكستان وأذربيجان، وتوج بلقبها البلد المضيف العراق.وعبّر مفتن في بيان للجنة الاولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن " سعادته في احتضان العاصمة بغداد تجمعاً كبيراً لأبطال الفنون القتالية ، مضيفاً أن تواجد المنتخبات الشقيقة والصديقة ما هو إلا دليل واضح على المكانة الكبيرة والسمعة الرياضية التي يتمتع بها العراق".من جانبه، ثمّن رئيس الاتحاد العراقي للفنون القتالية رائد جميل "الدعم المطلق الذي يقدمه رئيس اللجنة الأولمبية لجميع الاتحادات الوطنية الأولمبية وغير الأولمبية، فضلاً عن حضوره منافسات بطولة الاحتراف الدولية، وإشادته بنجاح البطولة ومستوى اللاعبين وتتويجه الفائزين بالمراكز الأولى في المنافسات الدولية".هذا وحضر منافسات بطولة الاحتراف الدولية رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية مصطفى جبار علك.