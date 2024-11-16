الكرخ المتصدر يلاقي الفتوة في نخبة اليد

2024-11-16 11:35:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتستكمل اليوم السبت لقاءات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري النخبة بكرة اليد، عندما يضيف المتصدر الحالي فريق الكرخ في ملعبه نظيره الفتوة صاحب الترتيب الثاني عشر، بينما يستقبل فريق الجيش وصيف الترتيب في ملعبه القادم من الشمال فريق السليمانية الذي يحل بالمرتبة العاشرة.بينما يطمح الشرطة رابع الترتيب إلى تقديم واجب الضيافة إلى فريق القاسم الذي يأتي بالمركز التاسع في لقاء تصب فيه التوقعات لصالح القيثارة لاسيما أنه يمتلك في صفوفه عناصر متميزة فضلاً عن أنه أحد أبطال الدوري السابقين.وتختتم الجولة بلقاء أصحاب المركزين الاخيرين فريقا المسيب وبلدية البصرة على أن يكون نادي كربلاء في حالة انتظار.



