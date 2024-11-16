"جماهير العراق تحت المجهر".. غرامة مالية محتملة ضد اتحاد الكرة

2024-11-16 11:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد محامي عراقي متخصص بالقانون الرياضي، يوم السبت، بأن لجنة الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصدد إصدار عقوبة مالية ضد الاتحاد العراقي.

وأوضح أسامة عدنان لوكالة شفق نيوز، أن العقوبة قد تتمثل في غرامة مالية وفق المادة 65.1.1 من مدونة التأديب والأخلاقيات (AFC DISCIPLINARY AND ETHICS CODE)، وذلك بسبب التصرفات غير اللائقة من قبل بعض الجماهير العراقية أثناء مباراة العراق والأردن، حيث تم استخدام الليزر في وجوه اللاعبين، إضافة إلى الأصوات الاستهجانية والصفير أثناء عزف النشيد الوطني الأردني.

وأضاف عدنان أن الاتحاد الدولي قد وضع لوائح تلزم الاتحادات القارية بالتقيد بها، مؤكداً أنه في حال حدوث خرق لهذه اللوائح، سيتم فرض عقوبات على الاتحاد المعني.

من جانبه، أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه لم يتسلم أي عقوبة أو غرامة مالية بخصوص المباراة المذكورة.

وقال عضو اتحاد الكرة، فراس بحر العلوم، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي لم يتلقَّ أي خطاب من الاتحاد الآسيوي بشأن غرامة مالية، معترفاً في الوقت ذاته بأن الغرامة واردة وفق اللوائح الخاصة بالاتحاد الآسيوي، نظراً لتصرفات غير لائقة من قبل بعض الجماهير العراقية، التي استخدمت الليزر ضد لاعبي المنتخب الأردني لفترة قصيرة، قبل أن تتمكن الكوادر الأمنية من إيقاف هذه التصرفات.

كما أشار بحر العلوم إلى أن لاعبي المنتخب العراقي قد رفضوا هذه التصرفات، وطلبوا من الجمهور التوقف عن الصفير والتهجم على النشيد الوطني الأردني.

وأظهرت صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللاعبين العراقيين وهم يطلبون من الجماهير التوقف عن التصرفات "غير اللائقة" خلال عزف النشيد الملكي الأردني.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة العراق والأردن التي جرت في ملعب البصرة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي انتهت بالتعادل السلبي، كانت قد شهدت استخدام بعض الجماهير العراقية لليزر تجاه لاعبي الأردن، إلى جانب ترديد أصوات استهجان وقيام البعض بالتصفيق والصفير خلال عزف النشيد الوطني الأردني.