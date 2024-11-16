اتحاد الكرة العراقي: منتخبنا مازال بالتنافس وننتظر تعثر الاردن

2024-11-16 11:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، بأن تعادل المنتخب مع منتخب الأردن لم يكن نهاية المطاف بالرغم من خسارة نقطتين مهمتين على أرضه فما زال العراق في إطار التنافس، مبينا أن تعثر منتخب الأردن وارد في مبارياته المقبلة.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد التقى باللاعبين والجهاز الفني سعياً لاعادة الروحية في الفريق ونسيان نتيجة مباراتنا أمام الأردن فهي ليست نهاية المطاف، والتفكير باللقاء القادم المهم أمام نظيره العماني الثلاثاء المقبل والمباريات المتبقية الأخرى".

وأكد أن "دعم الحكومة والاتحاد سيبقى قائماً بنفس الهمة والعزيمة، ونتوقع أن يظهر المنتخب بشكل مغاير في المرحلة المقبلة ويحصد النقاط دون هدر أي منها للاقتراب من حلم التأهل".

وأضاف بحر العلوم أن "الفرصة مازالت كبيرة امام منتخبنا لبلوغ مونديال كأس العالم بعد حسم المركز الثاني بالمجموعة"، موضحاً ان "حظوظ جميع الفرق متساوية للحصول على المركز الثاني، وان فوزنا على عمان الثلاثاء والمباريات المتبقية، مقابل تعثر منتخب الأردن الذي هو وارد امام الفرق التي ستواجهه، سيكون مهماً جدا".

واشار الى ان "رئيس وعددا من أعضاء الاتحاد التقوا باللاعبين والجهاز الفني لاعادة تنظيم الوضع العام للفريق، بغية الظهور بشكل أفضل في المباريات المتبقية"، مبينا أن "الاتحاد وخلال لقائه تمكن من اعادة الوضع النفسي للاعبين وزرع الثقة بينهم بعد نصحهم وحثهم وتشجيعهم لتحقيق حلم الجماهير العراقية".

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم برصيد 13 نقطة، يليه منتخب الأردن بثماني نقاط وبنفس الرصيد يأتي منتخب العراق ثالثا بفارق الأهداف عن الأردن، وعمان رابعا برصيد 6 نقاط، والكويت خامساً بـ3 نقاط، وفلسطين في المركز الأخير بنقطتين.