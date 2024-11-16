وزير العمل العراقي: البصرة تحتضن عشرات الآلاف من العمالة الاجنبية المخالفة

2024-11-16 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، يوم السبت، أن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية تعمل بشكل غير قانوني في محافظة البصرة، مشيرا الى أن هؤلاء لا يمتلكون إجازات عمل ولا هم مسجلون في الضمان الاجتماعي.

ووجه الأسدي تحذيراً شديداً إلى دوائر العمل كافة، محملاً إياها المسؤولية في حال حدوث أي تقاعس أو تهاون في معالجة هذه القضية.

جاءت تصريحات الأسدي خلال اجتماع مع مسؤولي أقسام الوزارة في البصرة اليوم، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، حيث أعلن خلال الاجتماع قرب إطلاق الدفعة الثانية من مستفيدي الحماية الاجتماعية الذين تم تحويلهم للعمل في سلك الشرطة، وعددهم 8 آلاف شخص، وذلك بمجرد استلام البيانات من وزارة الداخلية.

وأشار أيضا إلى استفادة أكثر من 150 أسرة في محافظة البصرة من برنامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا استكمال إجراءات أكثر من 7 آلاف أسرة من ذوي الإعاقة والأيتام وأطفال السكري ضمن الوجبة الأخيرة البالغة 62 ألف أسرة.

ولفت الى خروج أكثر من 7 آلاف مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى القطاع الخاص من خلال قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، مشيرا أيضا الى تحويل 4 آلاف أسرة من الحماية الاجتماعية إلى وزارة التربية ومجلس الخدمة الاتحادي.

وأشار أيضا إلى انخفاض نسبة الفقر من 22% إلى 16.5% بفضل الإجراءات التي قامت بها حكومة الخدمة الوطنية، وهو ما سينعكس إيجابياً على عمليات معالجة الفقر متعدد الأبعاد.