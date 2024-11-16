"ظاهرة غريبة" تؤخر البرودة والأمطار في العراق

2024-11-16 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، سبب عدم شعور السكان حتى الآن بالبرودة الشتوية المعتادة.

وبينت، في تقرير لها نشر عبر موقعها الالكتروني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن السبب يكمن في وجود مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو، وتحديداً على ارتفاع نحو 5000 متر، أي في طبقة 500 هكتوباسكال.

وأشارت إلى أن هذا المرتفع الجوي يسبب ضغطاً مرتفعاً في المنطقة، مما يمنع نزول الكتل الهوائية الباردة نحو العراق، مبينة أن هذا التأثير يرتبط بحركة التيارات الهوائية في الطبقات العليا مثل موجات روسبي وكلفن، والتي تلعب دوراً مهماً في تمركز المنخفضات والمرتفعات الجوية.

ونوهت الهيئة إلى أن هذه الظروف الجوية قد تسببت في غزارة الأمطار في وسط وغرب أوروبا في الوقت الحالي، نتيجة تأثير موجة روسبي.

ومع ذلك، أكدت الهيئة أن البرودة الشتوية ستبدأ بالوصول تدريجياً مع نهاية الشهر الحالي، حيث يتزامن ذلك مع حلول فصل الشتاء من الناحية المناخية.

من جهة أخرى، ذكرت الهيئة أن موسم الأمطار في العراق قد بدأ منذ أكثر من شهر، إلا أن العديد من مدن وسط وجنوب البلاد لم تتلقَ كميات كافية من الأمطار، حيث لم تتجاوز المعدلات الشهرية المتوقعة.

كما أكدت الهيئة في تقارير سابقة أن بداية موسم 2024/2025 ستشهد كميات أقل من المعدل في العديد من المناطق، دون أن يدخل ضمن هذه الحسابات حالات الطقس المتطرفة.