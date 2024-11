الشباب والرياضة: إطلاق مشاريع رياضية جديدة في ذي قار قريبا

2024-11-16 11:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد مدير الشباب والرياضة في ذي قار، الكابتن مهند السهلاني، أن المديرية تسعى لتطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة من خلال إنشاء مشاريع جديدة وتأهيل المنتديات القديمة. وأضاف السهلاني في حديثه لإذاعة الناصرية المحلية أن التخصيصات المالية لهذه المشاريع متوفرة ضمن صلاحيات الوحدات الإدارية. وأوضح أن المديرية تلقت توجيهات من...

