بلدية الناصرية: حملة إزالة التجاوزات مستمرة وستشمل المناطق الحيوية

2024-11-16

شبكة أخبار الناصرية:أكد مدير بلدية الناصرية، المهندس محمد عكاب الحصونة، أن حملة إزالة التجاوزات مستمرة وتشمل مختلف مناطق قضاء الناصرية، مع التركيز على الشوارع الحيوية والأحياء الرئيسية، بهدف تحسين المظهر الحضري وتنظيم الأسواق. وأوضح الحصونة، في حديثه لتلفزيون الناصرية، أن الحملة شملت شوارع رئيسية مثل شارع النيل والحبوبي والجهاد وسوق...

