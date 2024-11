محافظ ذي قار: المجلس شريك أساسي في رسم الاستراتيجيات، ويدعو لتشكيل كتلة واحدة لخدمة المواطنين

2024-11-16 13:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:وجه محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، دعوة لأعضاء مجلس المحافظة من تحالف الإطار التنسيقي لتشكيل كتلة واحدة داخل المجلس، بهدف تحقيق تعاون مشترك لخدمة المواطنين، بعيداً عن المصالح الانتخابية والسياسية، وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الفئوية. وأكد الإبراهيمي، عبر برنامج “الناصرية بودكاست” الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية، استعداده...

