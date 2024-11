2024-11-16 13:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد مدير بلدية الناصرية، المهندس محمد عكاب الحصونة، أن التوزيعات السابقة لقطع الأراضي تمت بشكل عشوائي ومخالف للقانون، دون موافقات الجهات المختصة، مما تسبب بمشاكل عديدة للمواطنين. وأوضح الحصونة في حديثه لبرنامج “هموم الناس” الذي يبثه تلفزيون الناصرية،أن البلدية تعمل حالياً على استحصال الموافقات الرسمية لتصحيح الوضع وتنظيم...

