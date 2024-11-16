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عراق اوبزيرفر تنشر قائمة باسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

عراق اوبزيرفر تنشر قائمة باسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
عراق اوبزيرفر تنشر قائمة باسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
2024-11-16 13:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم السبت 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. بغداد: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 150,250 أربيل: سعر البيع: 151,250 سعر الشراء: 150,600 البصرة: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 150,000

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عراق اوبزيرفر تنشر قائمة باسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

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