عراق اوبزيرفر تنشر قائمة باسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
2024-11-16 13:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر
بغداد / عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم السبت 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. بغداد: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 150,250 أربيل: سعر البيع: 151,250 سعر الشراء: 150,600 البصرة: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 150,000
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