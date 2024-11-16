دهوك تبدأ المرحلة الأولى من التعداد السكاني وسط مشاكل فنية

2024-11-16 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإحصاء في محافظة دهوك، أن المرحلة الأولى من عملية التعداد العام للسكان ستنطلق يوم غد الأحد، وذلك تمهيداً لإطلاق التعداد العام المقرر في العشرين من الشهر الجاري.

وقال مدير دائرة الإحصاء في دهوك جيافان عبد الرزاق، إن هناك تحديات فنية تواجه الدائرة قبيل بدء العملية، موضحاً: "هناك مشكلة تقنية تتعلق بالخادم (السيرفر) المركزي المرتبط مع العاصمة بغداد، بالإضافة إلى أن الدائرة لم تتسلم حتى الآن بيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور) الخاصة بالأقضية والنواحي التابعة لمحافظة دهوك.

وأضاف عبد الرزاق أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلات الفنية قبل موعد التعداد.

وأشار عبد الرزاق إلى أن فترة الاستعداد كانت قصيرة نسبياً، ولكن الدائرة استطاعت إتمام الاستعدادات خلال 12 يوماً فقط، وهو إنجاز يحسب لفريق العمل.

وفيما يتعلق بحظر التجوال المرافق لعملية الإحصاء، أوضح مدير دائرة الإحصاء أن الحظر سيشمل منع حركة المرور بين المحافظات والأقضية والنواحي، بالإضافة إلى التنقل بين القرى والأحياء داخل المدن لضمان دقة المعلومات الإحصائية.

ودعا عبد الرزاق المواطنين إلى التعاون مع فرق الإحصاء من خلال التزامهم بالتواجد في منازلهم وأماكن إقامتهم الأصلية أثناء إجراء العملية، مشدداً على أهمية هذا التعاون لضمان نجاح التعداد وتحقيق أهدافه المرجوة.

وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، انطلقت اليوم السبت، المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني، والتي ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثانية في الفترة من 20 إلى 22 من نفس الشهر، بينما تمتد المرحلة الثالثة حتى بداية الشهر المقبل.