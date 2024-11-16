2024-11-16 14:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بتسجيل حالتي انتحار إحداهما لطفلة أضرم النار بجسده في حين اصيب ضابط في الجيش العراقي ومدني إثر نزاع عشائري وذلك في حوادث مختلفة في مناطق متفرقة من محافظتي بغداد وديالى.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن طفلة انتحرت تولد 2012 بأسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة النفط داخل دارها ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد.

هذا ولم تعرف أسباب الانتحار ليتم فتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة، وفقا للمصدر.

وأضافت أن قوة امنية وصلت الى مكان الحادث في محاولة لفض واعتقال المنفذين لـ"دكة عشائرية" على منزل ضمن حي المرتضى بقضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد.

وبينت ان الحادث اسفر عن اصابة ضابط برتبة ملازم منسوب للجيش و مدني صادف مروره لحظة وقوع الحادثة، فيما لاذ المنفذون بالفرار في حين تجري الاجهزة الامنية البحث عنهم.

وفي ديالى اقدم شاب مواليد 2004 على الانتحار شنقا بواسطة قطعة قماش(شال) معلقة بالمروحة السقفية داخل احدى الغرف في دارهم الواقعة في منطقة دورة التابعة الى ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة من دون معرفة الأسباب، حسبما افادت المصادر.