الإعلان عن موعد بدء التعداد السكاني في إقليم كوردستان

2024-11-16 14:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كوردستان / عراق اوبزيرفر أكّد رئيس الهيئة التنفيذية للتعداد السكاني في العراق، محمود عثمان، أن عملية التعداد السكاني في إقليم كوردستان ستبدأ يوم غدٍ الأحد. وقال عثمان في تصريحٍ “كان من المقرر أن تبدأ العملية اليوم السبت 16 تشرين الثاني 2024 في عموم العراق وإقليم كوردستان، لكن ستؤجّل العملية في الإقليم ليوم غد، بهدف سير …

