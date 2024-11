2024-11-16 14:36:04 - المصدر: جمار

الظلام صار عالمهم الآن، "تجربةٌ" لا يريدون لأحدٍ خوضها، لكنّهم يتعلّمون منها، وتُلهمهم، فالتفاصيل في ذلك العالم ليست مجرّد عادات يومية، أو أفعال عابرة، إنّها تشبه الإنجازات الكبيرة، أو هي كذلك بالفعل، عن العَمَى وعالمه ومجتمعه في العراق..

The post “الشوف مو بالعين”.. عن العَمَى والبصيرة في المسرح وكرة القدم appeared first on جمار.