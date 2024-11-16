مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في خمسة أيام

2024-11-16 14:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة (الدولار الأمريكي) خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار، حيث تم فتح المزاد لمدة خمسة أيام.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد باع البنك المركزي خلال هذه الفترة مبلغ مليار و 434 مليون و982 ألف و505 دولارات، بمعدل يومي بلغ 286 مليونا و996 ألفا و501 دولارا، وهو ما يشكل ارتفاعاً عن مبيعات الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت 1 مليار و169 مليونا و32 ألفا و884 دولاراً.

وكانت أعلى مبيعات للدولار قد سجلت يوم الاثنين، حيث بلغت 292 مليونا و427 ألفا و713 دولاراً، في حين كانت أقل المبيعات يوم الأربعاء، حيث سجلت 281 مليونا و979 ألفا و344 دولاراً.

وأشار مراسلنا إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليار و380 مليونا و782 ألفا و505 دولارات، بنسبة ارتفاع بلغت 96% مقارنة بالمبيعات النقدية التي سجلت 54 مليونا و200 ألف دولار.