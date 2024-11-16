مخاوف عراقية من قيام ترامب بمنع استيراد الغاز الإيراني

2024-11-16 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، وجود مخاوف حقيقية من قيام الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بمنع العراق من استيراد الغاز الإيراني خلال المرحلة المقبلة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ترامب معروف بمواقفه المتشددة ضد ايران واستخدامه ورقة العقوبات الاقتصادية ضدها، وهذا الامر ربما سيدفعه خلال المرحلة المقبلة لمنع العراق من استيراد الغاز الإيراني، كجزء من حربه الاقتصادية ضد طهران، لكن العراق سيكون هو المتضرر الأكبر من هذه الخطوة".

وأضاف، أن" العراق يعتمد بشكل رئيسي على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء، وإيقاف هذا الغاز، يعني حصول ازمة كبيرة في الكهرباء في العراق، وهذا الامر سيكون له تداعيات كبيرة وخطيرة على الداخل العراقي"، مؤكدا أن "المسؤولين المختصين في العراق عليهم العمل من الان للحصول على ضمانات باستمرار الاعفاء الأمريكي المعمول به منذ سنين على السماح للعراق باستيراد الغاز الإيراني".

وقبل أيام رأى معهد أبحاث السياسة الخارجية الامريكية، أن إدارة ترامب قد تستخدم الضغط على حكومة طهران من خلال الملفات الاقتصادية، ومن بينها تصدير الغاز إلى العراق.

ونشر المعهد تقريرا، ذكر فيه، أن إدارة ترامب قد تستفيد من التوترات الإقليمية للضغط على الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات في المؤسسات الأمنية والحد من نفوذ الفصائل.

وأضاف التقرير، أن إدارة ترامب قد تمنع العراق من شراء الغاز الإيراني كجزء من استراتيجيتها المتوقعة للضغط الأقصى ضد طهران.

وبشأن الانسحاب الأجنبي، رأى التقرير، أن ترامب قد يقرر إبقاء القوات الأمريكية في العراق بحسب مسار الأحداث الإقليمية. وتابع، أن الهجمات التي تنطلق من العراق ستجعل البلاد عرضة للاستهداف على غرار سوريا و لبنان واليمن.