الكشف عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار البنزين في كردستان

2024-11-16 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر البنزين في إقليم كردستان.

وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يعود لاختصار الاستيراد على مجموعة شركات وهي المتنفذة في الإقليم، وبالتالي هنالك محدودية في العرض وزيادة في الطلب".

وأضاف، أن "هذا السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، والانخفاض يحتاج لقرار حكومي من حكومة الإقليم بالسماح لجميع الشركات بالاستيراد".

وأشار كريم إلى، أنه "كان من المفترض ان تنخفض الأسعار في فصل الشتاء، لآن استخدام الوقود يقل في السيارات، بسبب قلة قدوم السياح، وعدم استخدام أجهزة التبريد".

وشهدت أسعار الوقود ارتفاعا جديداً في إقليم كردستان، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن، 1300 دينار، وسعر اللتر الواحد من البنزين المحسن 1150 ديناراً، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين العادي 950 دينارا، ما سبب انزعاجا كبيرا لدى المواطنين في الإقليم.