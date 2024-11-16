وزير العمل: التعداد السكاني عملية تنموية ولا يوجد توجه لقطع الاعانة

2024-11-16 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، ان التعداد السكاني عملية تنموية، فيما نفى وجود توجه لقطع الاعانة.

وقال الاسدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية وليس لقطع الاعانة بالاعتماد على تلك البيانات".

وأضاف ان "المسح الاقتصادي والاجتماعي لوزارة التخطيط سيسهم في تحديد المناطق الأكثر حاجة وتوجيه الدعم اليها بدقة"، مشيرا الى ان "الوزارة تسعى لتحسين آلية الاستهداف من خلال نتائج هذا المسح".

وتابع الاسدي أن "الوزارة ستتمكن من تحديث معايير الاستحقاق باستمرار لتلائم تغيرات الدخل والوضع المعيشي للأسر بناءً على بيانات المسح"، لافتا الى ان "استبعاد المتجاوزين على الاعانة يتم من خلال إجراءات هيئة الحماية الاجتماعية في مقاطعة البيانات واستلام البلاغات وتحديث المعلومات من خلال البيان السنوي".