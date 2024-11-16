غاز روسيا يتدفق لأوروبا عبر أوكرانيا رغم وقف التوريد للنمسا

2024-11-16 16:15:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

واصلت شركة غازبروم الروسية العملاقة لإنتاج الغاز ضخ كميات منتظمة من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، السبت، لكن الإمدادات إلى شركة أو.إم.في النمساوية توقفت بعد ساعات من إعلان فيينا أن روسيا أخطرتها بأنها ستقطع التدفقات. وفقدت روسيا جميع عملائها الأوروبيين تقريبا وسط محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على موسكو وتفجيرات استهدفت خطي أنابيب نورد ستريم لضخ الغاز إلى ألمانيا في 2022. وكانت روسيا قبل شن الحرب على أوكرانيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا. وقالت فيينا أمس الجمعة إن موسكو أبلغتها بقطع إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم السبت عقب صدور قرار تحكيم لصالح شركة أو.إم.في، أكبر مورد للطاقة في النمسا، بسبب عدم وفاء غازبروم بإمداداتها لوحدة الشركة النمساوية في ألمانيا. وقالت هيئة تنظيم الطاقة في النمسا إيكونترول اليوم إن إمدادات غازبروم لشركة أو.إم.في توقفت عند الساعة 0500 بتوقيت غرينتش. وقالت شركة غازبروم إنها سترسل 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، وهو المستوى نفسه الذي جرى تسليمه أمس الجمعة. وتتلقى أو.إم.في عادة حوالي 40 بالمئة من تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، أو حوالي 17 مليون متر مكعب يوميا. وأرسلت روسيا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في عام 2023، أي نحو ثمانية بالمئة فحسب من ذروة تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر طرق مختلفة في عامي 2018 و2019، وفقا لبيانات جمعتها رويترز. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، مر 65 بالمئة من إمدادات الغاز التي تتلقاها النمسا وجارتاها هنغاريا وسلوفاكيا عبر أوكرانيا في 2023.