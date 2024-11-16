2024-11-16 16:27:05 - المصدر: ايشان

أحمد الجعبري قائد عسكري فلسطيني؛ انخرط في شبابه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي فسجنته سلطاته، ثم انضم إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي ترقى فيها سياسيا وعسكريا حتى صار “نائب القائد العام” لذراعها العسكرية كتائب القسام التي أصبحت بإشرافه “جيشا نظاميا منضبطا”. أعلنته إسرائيل “المطلوب الأول” لديها فلاحقته حتى اغتالته في عدوانها على قطاع غزة […]

ظهرت المقالة ملامح مقاوم: أحمد الجعبري: “الشبح” الذي لم يُعرف له بيت أو رقم هاتف أولاً على ايشان.



