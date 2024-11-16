لأول مرة في العراق.. مساع لإنشاء "الرابطة الاستثمارية" لجذب روؤس أموال 10 دول

2024-11-16 17:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، عن مساعي لإنشاء الرابطة الاستثمارية لجذب رؤوس أموال عشر دول صوب العراق.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إنه "خلال السنوات الماضية نجحنا في بلورة علاقات مهمة مع شركات ورجال اعمال في 10 دول بينها اقليمية وأخرى عربية ضمن الشرق الاوسط من خلال المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات اقتصادية متعددة".

وأضاف أن "لدينا حراك لإنشاء الرابطة الاستثمارية التي تعمل على جذب رؤوس الاموال من 10 دول للعراق من خلال بيان ما متوفر من رخص في 12 قطاعا مهما خاصة الصناعي والزراعي والاسكان".

وأشار الى أن "هناك جهودا من أجل بلورة أول مؤتمر استثماري في ديالى ستليه مؤتمرات أخرى من أجل خلق شراكة أكبر من المستثمرين ورجال الاعمال".