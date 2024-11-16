اربيل تستعد لتوزيع 27 ألف قطعة ارض على الموظفين

2024-11-16 17:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن إتمام إعداد أكثر من 27 ألف قطعة أرض سكنية لتوزيعها على الموظفين ضمن 17 بلدية وقضاء وناحية في المحافظة.

وجاء في بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد قرار رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بتوزيع الاراضي على الموظفين، وفي حدود المديرية العامة للبلديات في اربيل التي تضم 17 بلدية وجميع الاقضية والنواحي في المحافظة تم إعداد أكثر من 27 ألف قطعة أرض للتوزيع.

واضاف البيان انه تم اتخاذ خطوات جيدة لتوزيع تلك القطع وسيستفيد منها حاملو كارت المعلومات في مناطق سكناهم، لافتا إلى أنه من المنتظر بعد وصول الاستمارات البدء بتوزيع الاراضي في القريب العاجل.