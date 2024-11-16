النقل: حركة المطارات مستمرة خلال أيام حظر التعداد السكاني

2024-11-16 17:55:38 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة النقل، السبت، أن حركة المطارات مستمرة خلال أيام حظر التعداد السكاني. وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن حركة المسافرين عبر المطارات في أيام حظر التجوال ستكون مستمرة، لافتا إلى، أن جميع الرحلات الجوية ستسير بشكل انسيابي وحسب جدول الرحلات ولا يوجد ما يعيقها في يوم الحظر. وأوضح، أن هناك تنسيقا مع الأجهزة الأمنية لتسهيل حركة المسافرين وسوف يتم اعتماد تذكرة السفر والجواز للمرور في نقاط التفتيش.