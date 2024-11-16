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فوز الكرخ والشرطة والجيش والمسيب في دوري النخبة لكرة اليد

فوز الكرخ والشرطة والجيش والمسيب في دوري النخبة لكرة اليد
فوز الكرخ والشرطة والجيش والمسيب في دوري النخبة لكرة اليد
2024-11-16 19:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استكملت يوم السبت مباريات الدور الثالث من المرحلة الاولى لدوري النخبة لكرة اليد 2024-2025 .

وأسفرت نتائج مباريات اليوم عن فوز فريق الكرخ على فريق الفتوة بنتيجة كبيرة 42 - 14، وجرت المباراة في قاعة نادي الكرخ.

كما فاز فريق الشرطة على ضيفه فريق القاسم بنتيجة 35 - 19  على قاعة نادي الشرطة.

وتغلب فريق الجيش الذي استضاف فريق السليمانية في قاعة السليمانية وهي الأرض المفترضة لنادي الجيش بنتيجة 32 -18.

وتمكن فريق المسيب من الفوز على ضيفه بلدية البصرة 38 - 31 وجرت المباراة في قاعة المعهد الفني في المسيب.

بينما سيكون فريق كربلاء في الانتظار لغاية الدور الرابع من منافسات الدوري.

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