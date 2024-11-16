فوز الكرخ والشرطة والجيش والمسيب في دوري النخبة لكرة اليد

2024-11-16 19:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استكملت يوم السبت مباريات الدور الثالث من المرحلة الاولى لدوري النخبة لكرة اليد 2024-2025 .

وأسفرت نتائج مباريات اليوم عن فوز فريق الكرخ على فريق الفتوة بنتيجة كبيرة 42 - 14، وجرت المباراة في قاعة نادي الكرخ.

كما فاز فريق الشرطة على ضيفه فريق القاسم بنتيجة 35 - 19 على قاعة نادي الشرطة.

وتغلب فريق الجيش الذي استضاف فريق السليمانية في قاعة السليمانية وهي الأرض المفترضة لنادي الجيش بنتيجة 32 -18.

وتمكن فريق المسيب من الفوز على ضيفه بلدية البصرة 38 - 31 وجرت المباراة في قاعة المعهد الفني في المسيب.

بينما سيكون فريق كربلاء في الانتظار لغاية الدور الرابع من منافسات الدوري.