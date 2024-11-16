كركوك تتوج ببطولة العراق بخماسي البيسبول المختلط للشباب

2024-11-16 19:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت اليوم السبت، بطولة العراق بخماسي البيسبول المختلط للشباب والتي جرت منافساتها في قاعة الأنشطة الرياضية في مجمع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كركوك .

وتوج منتخب محافظة كركوك بالمركز الأول تلاه منتخب محافظة نينوى بالمركز الثاني ثم منتخب محافظة ميسان بالمركز الثالث.

وشاركت في البطولة خمسة فرق مثلت منتخبات الشباب للعاصمة بغداد ومحافظات كركوك ونينوى وميسان والديوانية.

وأقام البطولة الاتحاد العراقي للبيسبول برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي جرت للمدة من 14-16 من شهر تشرين الثاني الحالي.