بعد أزمة البكتيريا.. ماكدونالدز تخصص أكثر من 100 مليون دولار للتعافي

2024-11-16 19:15:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

في أعقاب تفشي الإشريكية القولونية E. coli الشهر الماضي المرتبط بـماكدونالدز McDonald’s، قالت شركة الوجبات السريعة العملاقة إنها ستستثمر أكثر من 100 مليون دولار لتعزيز مبيعات المطاعم وتسريع عملية انتعاش أصحاب الامتياز المتضررين. ومن هذا المجموع، سيتم استثمار 65 مليون دولار في دعم المالكين الذين فقدوا أعمالهم، واستهداف أولئك الموجودين في الولايات الأكثر تضرراً. وسيتم استثمار ما يقرب من 35 مليون دولار في برامج القيادة المرورية، بما في ذلك جهود التسويق، وفقًا لمذكرة للمالكين والموظفين اطلعت عليها CNBC. ويواجه مطعم الوجبات السريعة تحديات للحفاظ على ثقة الزبائن والمستثمرين في الأشهر المقبلة، بعد أن رفع مستهلكون دعاوى قضائية ضد شركة ماكدونالدز، بعد تفشي البكتيريا القولونية في وجبة كوارتر باوندر Quarter Pounder أحد سلسلة الوجبات السريعة. وقالت المذكرة إن ماكدونالدز ستنفذ خطط التعافي المحلية للأسواق المتأثرة بشدة مع مزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة. وقالت المذكرة الصادرة عن مايكل جوندا، الرئيس التنفيذي للتأثير في ماكدونالدز، والرئيس التنفيذي للتسويق وتجربة العملاء، طارق حسن لقد مررنا بوضع معقد وسريع التغير، وتحركنا بوتيرة لا مثيل لها، وأظهرنا الطابع الحقيقي لعلامتنا التجارية من خلال التفاني الذي لا يتزعزع من أجل سلامة ورفاهية عملائنا مع دخولنا مرحلة التعافي، سنواصل الحفاظ على التزامنا بفعل الشيء الصحيح.