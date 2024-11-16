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السوداني يفتتح المستشفى العراقي الكوري التخصصي للعناية “المركزة” في بغداد

السوداني يفتتح المستشفى العراقي الكوري التخصصي للعناية “المركزة” في بغداد
السوداني يفتتح المستشفى العراقي الكوري التخصصي للعناية “المركزة” في بغداد
2024-11-16 19:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المستشفى العراقي الكوري التخصصي للعناية الحرجة (المركزة) بمدينة الطب في بغداد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”،  أن “السوداني افتتح المستشفى العراقي الكوري التخصصي للعناية الحرجة (المركزة) بمدينة الطب في بغداد”.

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السوداني يفتتح المستشفى العراقي الكوري التخصصي للعناية “المركزة” في بغداد

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