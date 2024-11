2024-11-16 19:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لجنة التعليم النيابية تقرر استضافة رئيس مجلس الخدمة ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية الأسبوع المقبل لمناقشة ملف تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا

