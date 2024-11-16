السوداني يؤكد حرص الحكومة على التعاون مع الشركات العالمية في القطاع الصحي

2024-11-16 19:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، حرص الحكومة على التعاون مع الشركات العالمية الموثوقة في القطاع الصحي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني افتتح، اليوم السبت، المستشفى العراقي الكوري التخصصي للعناية الحرجة (المركزة) بمدينة الطب في بغداد".

وأشار السوداني بحسب البيان الى "جهود الحكومة في القطاع الصحّي، وحرصها على التعاون مع الشركات العالمية الموثوقة كمسار عمل معتمد"، مبيناً أن "المراكز التخصصية تعد ركيزة مهمة في الخدمات الصحية، وأهمية إعمام هذه التجربة مع ما قدمته من تقنيات متطوّرة، إضافة إلى أهمية المضي في تطبيق الضمان الصحّي".

من جهته، استعرض وزير الصحة المنجزات التي تحققت خلال سنتين من عمر الحكومة، ووفق ما تمّ تبنيه في البرنامج الحكومي، إذ أكد إنجاز 13 مستشفى جديداً، و3 مراكز تخصصية، ومركزين للحروق، و25 مركزاً لعلاج الكلى، بجانب 16 مستشفى يجري العمل فيها، بالإضافة إلى الضمان الصحي، والإدارة والتشغيل المشترك الذي بدأ المواطن يتلمس نتائجه الإيجابية.

ويتكون المستشفى المفتتح، الذي يعد الأول من نوعه في العراق، من 4 طوابق بسعة 74 سريراً، و 3 صالات للعمليات الجراحية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، ومركز متطور للتداخل القسطاري القلبي والدماغي، وجهازي مايكروسكوب للتداخل الجراحي.

كما جُهز المستشفى بأكثر من 2250 جهازاً طبياً، منها أجهزة متطورة للعمليات الناظورية للجهاز الهضمي، و17 جهازاً لمرضى الفشل الكلوي، ويحتوي على ردهتي إفاقة وعزل، ومختبر متطور ومذخر دوائي ومصرف للدم ومفراس ورنين وأشعة متطورة.