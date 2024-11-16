مسؤول شبكي يشكو ظلم سهل نينوى في المشاريع والموازنات

2024-11-16 20:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتهم عضو مجلس نينوى محمد عارف الشبكي، يومالسبت، الحكومات المحلية السابقة في المحافظة، بتهميش مناطق سهل نينوى فيالتخصيصات المالية والمشاريع.

وقال الشبكي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومات المحليةالسابقة همشت سهل نينوى في المشاريع، وأن الدليل على الظلم هو وجود 12 مشروعا فيالوقت الحالي ضمن المشاريع المستمرة في سهل نينوى من أصل 512 مشروعاً في عموم المحافظة".

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، قبل نحو شهرين،إطلاق حزمة مشاريع في قضاء سنجار ومنطقة سهل نينوى، وذلك بتوجيه مباشر من رئيسمجلس الوزراء محمد شياع السوداني وضمن جهود الحكومة المحلية لإعادة الاستقراروالإعمار في سنجار ومنطقة سهل نينوى.

وقال الدخيل إن حزمة المشاريع الجديدة تتضمن 91 مشروعاستوزع على قضاء سنجار وناحية زمار ومناطق سهل نينوى"، مبينا أن تنفيذ هذهالمشاريع سينطلق قريبا، مشيراً إلى أن المشاريع الواردة في الحزمة تشمل قطاعاتالبلديات والصحة والتربية والكهرباء والتطوير الريفي.