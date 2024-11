العراق في “دائرة الخطر”.. هل ستتحول بغداد لساحة معركة جديدة بالشرق الأوسط؟

2024-11-16 21:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر حذرت مجلة الإيكونيميست الإنكليزية، من تحول العراق لساحة معركة مقبلة في الشرق الأوسط، فيما بينت علاقة إيران. وذكرت الصحيفة، في تقرير ترجمته “عراق اوبزيرفر”، إنه “في الآونة الأخيرة سجل العراق اداءً جيدا ، فالبلاد بدأت تستخدم أخيرا عائدات النفط لتمويل البنية التحتية واعمارها، وليس انفاقها على الحروب الطائفية ، كما ان …

