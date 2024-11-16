المالكي يدعو إلى المشاركة في التعداد العام للسكان والمساهمة بإنجاحه

2024-11-16 22:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، المواطنين إلى المشاركة في التعداد العام للسكان والمساهمة بإنجاحه.

وقال المالكي في تدوينة له على منصة (x) تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "مع اقتراب موعد التعداد العام للسكان، ندعو مواطنينا وجمهورنا إلى المساهمة في إنجاح التعداد الذي ستترتب عليه الكثير من الآثار الإيجابية".

وأضاف أن "التعداد السكاني يوفر قاعدة بيانات ضرورية للتنمية والحوكمة الالكترونية، والوقوف على الموارد المتاحة بشرية ومادية وعلمية، وتوفير أرضية صلبة لمعالجة البطالة والفقر، والتعرف على القطاعات والمناطق الأكثر محرومية وحاجة للرعاية لمواجهة التحديات التي يمرون بها، كما أن التعداد يضمن حق المواطن في وجوده وتمثيله سياسيا واجتماعيا واقتصاديا".