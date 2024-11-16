بريطانيا.. ستارمر يتعهد بالالتزام بقرارات الميزانية وسط احتجاج المزارعين

2024-11-16 22:25:37 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، أنه سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن القرارات المنصوص عليها في أول ميزانية لحكومته العمالية، في الوقت الذي يحتج فيه مزارعون على إدخال تعديلات على ضريبة الميراث. وفي كلمة ألقاها ستارمر أمام مؤتمر حزب العمال في شمال ويلز، لم يشر بشكل مباشر إلى شكاوى المزارعين لكنه قال إنه يساند القرارات التي اتخذتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز في بيان الميزانية الصادر في 30 تشرين الأول. وأضاف سأدافع عن قراراتنا في الميزانية بكل ما أوتيت من قوة. سأدافع عن القرارات الصعبة التي كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في اقتصادنا. وخلال كلمة ستارمر، تجمع مئات المزارعين أمام مقر انعقاد المؤتمر احتجاجاً على بند في الميزانية من شأنه زيادة عدد من سيخضعون لدفع ضريبة الميراث. وحذر المزارعون من أن هذه الخطوة ستضطرهم إلى بيع أراضيهم وتؤدي إلى رفع كلفة المنتجات وتهديد الأمن الغذائي. ويعتزم المزارعون تنظيم احتجاج كبير في لندن في 19 تشرين الثاني. ركز حزب العمال حملته الانتخابية على الاهتمام بالوضع الاقتصادي والتعهد بإدارة صارمة للإنفاق العام، ما يفرض اتخاذ تدابير قاسية. لكن الحكومة تحذر الآن من أنها ستضطر إلى المضي في خيارات أشد، بعد أن اتهمت وزيرة المال راشيل ريفز المحافظين في تموز بـالتستر على عجز في الميزانية قدره 22 مليار جنيه إسترليني، نحو 26 مليار يورو.