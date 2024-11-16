الفياض يشدد على تعزيز دور الجهد الخدمي في دعم مسار الإعمار والبناء

2024-11-16 22:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، على تعزيز دور الجهد الخدمي في دعم حملة الإعمار والبناء في البلاد.وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، استقبل فريق مديرية الجهد الخدمي والهندسي التابعة لهيئة الحشد الشعبي".وأضاف، أن "رئيس الهيئة استمع إلى إيجاز مفصل عن الأعمال الخدمية التي أنجزت في المناطق المحرومة في بغداد ومختلف المحافظات".وشدّد الفياض- بحسب البيان- على "ضرورة بذل الجهود وتسخير جميع الإمكانيات لدعم حملة الإعمار والبناء في البلاد، كما نقل رئيس الهيئة رسالة رئيس الوزراء بالشكر والامتنان والإشادة بدور مديرية الجهد الخدمي والهندسي وما تقدمه من خدمة للمواطنين".وتابع البيان، أن "الفياض كرم- في نهاية اللقاء- أعضاء الفريق تثمينا لدورهم وجهودهم في دعم جهود الحكومة الخدمية والإغاثية".