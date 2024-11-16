الداخلية تنفي فتح باب التقديم للتعيين بصفة عقد
2024-11-16 23:35:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
نفت وزارة الداخلية، فتح باب التقديم للتعبيين بصفة عقد .
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن ( فتح باب التقديم على وزارة الداخلية بصفة عقد اعتبارا من يوم 18 تشرين الثاني الحالي ) "، داعيا الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا".
نفت وزارة الداخلية، فتح باب التقديم للتعبيين بصفة عقد .
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن ( فتح باب التقديم على وزارة الداخلية بصفة عقد اعتبارا من يوم 18 تشرين الثاني الحالي ) "، داعيا الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا".