الداخلية تنفي فتح باب التقديم للتعيين بصفة عقد

2024-11-16 23:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة الداخلية، فتح باب التقديم للتعبيين بصفة عقد .وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن ( فتح باب التقديم على وزارة الداخلية بصفة عقد اعتبارا من يوم 18 تشرين الثاني الحالي ) "، داعيا الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا".