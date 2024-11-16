الداخلية تصدر توضيحا بشأن حظر التجوال في يومي التعداد

2024-11-16 23:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً بشأن حظر التجوال في يومي التعداد العام للسكان.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني سيكون يومي (٢٠_٢١) من الشهر الجاري فقط ولا صحة لإضافة اي توقيت اخر" .ودعا المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الرسمية والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة لتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة."