توضيح جديد من الداخلية بشأن حظر التعداد السكاني

2024-11-16 23:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، توضيحاً جديداً بشأن حظر التجوال خلال عملية التعداد السكاني في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني سيكون يومي (20-21) من الشهر الجاري فقط ".

وأضاف أنه "لا صحة لإضافة اي توقيت اخر على مدة حظر التجوال"، داعياً المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الرسمية والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة لتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة".