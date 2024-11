2024-11-16 23:54:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، فتح باب التقديم للتعيين بصفة عقد. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن ( فتح باب التقديم على وزارة الداخلية بصفة عقد اعتبارا من يوم 18 تشرين الثاني الحالي …

The post ما حقيقة فتح باب التقديم على ملاكات الداخلية بصفة عقد؟ first appeared on Observer Iraq.