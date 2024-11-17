2024-11-17 00:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء السبت، توجيهاً عاجلاً إلى الجهد الهندسي لتغليف مبزل يهدد حياة أكثر من 15 ألف نسمة في منطقة بمحافظة بابل.

وقال مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء، وجه الجهد الهندسي لتغليف مبزل الجاسمية في قضاء القاسم ببابل واتخاذ إجراءات فورية لاحتواء ومعالجة التلوث في النهر".

يأتي ذلك، بعد أسبوع على نشر تقرير مصور لوكالة شفق نيوز، وثق جانباً مظلماً من التلوث البيئي الصادمة لنهر يمر عبر ثلاث مناطق مأهولة بالسكان، في مدينة القاسم جنوبي محافظة بابل، حيث يهدد هذا التلوث حياة أكثر من 15 ألف شخص.

وتثار العديد من علامات الاستفهام، حول أسباب عدم اتخاذ ملف تلوث الأنهر على محمل الجد من قبل السلطات العراقية، وعلى سبيل المثال، هذا النهر لم تجرِ عليه أعمال التنظيف أو الري من سنوات، الأم الذي تسبب بتراكم النفايات كما تظهره الصور التي وثقتها الوكالة.

ويعود هذا التدهور الملحوظ في نوعية المياه، إلى التلوث الصناعي والصرف الصحي غير المعالج، إلى جانب نقص الإمدادات المائية بسبب التغيرات المناخية والتحكم بمصادر المياه في دول الجوار، ويُعد التلوث أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد حالياً، خاصة مع اعتمادية قطاع الزراعة وتوفير مياه الشرب على هذين النهرين.