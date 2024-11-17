دهوك توقع بشبكة "كبيرة" لتجارة المخدرات

2024-11-17 00:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بأن قوات مكافحة المخدرات في محافظة دهوك تمكنت من إلقاء القبض على شبكة وصفها بالكبيرة متخصصة في تجارة المواد المخدرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاعتقال تم خلال عملية أمنية استمرت لثلاث ليال متتالية حيث تم تعقب الشبكة ومتابعة نشاطها قبل أن يتم الإيقاع بكامل أفرادها.

واضاف ان هذه الشبكة كانت تستهدف بشكل رئيسي فئة الشباب حيث كانت تقوم باستيراد وبيع المواد المخدرة في وسط مدينة دهوك.

ولم يكشف المصدر عن عديد وجنسيات أفراد الشبكة.