2024-11-17 00:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم قصر الثقافة والفنون في أربيل معرضًا للفن التشكيلي يعد الأوسع من نوعه، بمشاركة 38 فنانًا تشكيليًا من مختلف أنحاء العراق.

أُقيم المعرض بالتعاون مع منظمة "تضاد" والمركز الأكاديمي الاجتماعي، واستضافته قاعة المركز.

افتتح فعاليات المعرض نقيب الفنانين في إقليم كوردستان هيوا سعادي والقنصل الفلسطيني نظمي حزوري ومدير قصر الثقافة والفنون في أربيل دلير حمه.

تضمن حفل الافتتاح عرضًا لمجموعة متنوعة من اللوحات الفنية التي تناولت مواضيع متعددة تعكس التنوع الثقافي والفني العراقي. وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من عشاق الفن والمهتمين، حيث أتيحت الفرصة للتفاعل مع الفنانين المشاركين واستكشاف رسائلهم الإبداعية التي تجسد قضايا مجتمعية وإنسانية.

تفاوتت أساليب الرسم بين الواقعية والتعبيرية والانطباعية، ما أتاح للزائرين فرصة التعرف على مدارس فنية مختلفة تعبر عن غنى التجربة التشكيلية العراقية.

حظي المعرض بإقبال واسع من الجمهور، بما في ذلك المهتمون بالفن والنقاد والشخصيات الثقافية. وأعرب الحاضرون عن إعجابهم بمستوى الأعمال الفنية المعروضة، وأشادوا بجهود الفنانين في تقديم أعمال تعكس الواقع العراقي بعمق فني وبُعد إنساني.

شهد المعرض حفلا تكريميا تخلله العديد من الكلمات، استهلها رئيس المركز الأكاديمي جلال حبيب أشاد خلالها بتنظيم المعرض لأهميته في المشهد الثقافي.

من جانبه قدم مدير قصر الثقافة والفنون في أربيل كلمته والتي أكد خلالها أهمية هذه النشاطات في ادامة زخم النشاطات الثقافية.

إلى ذلك قدمت أسماء الدوري رئيسة منظمة تضاد كلمة قدمت خلالها الجهات المساندة لتنظيم المعرض. مقدمة الشكر إلى جميع الفنانين المشاركين.

وحضر مستشار وزارة الثقافة في الاقليم نوزاد حكيم حيث أكد في كلمته أهمية هذه النشاطات.

في ختام الحفل، قدم قصر الثقافة والفنون في أربيل كتب شكر وتقدير الى الفنانين المشاركين، في لفتة تؤكد على أهمية دعم وتشجيع المواهب الفنية العراقية.