2024-11-17 01:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىأفادت صحيفة "تايمز أوف آسيا الوسطى"، أمس السبت، بأن تركمانستان وقعت ما وصف بأنه "اتفاقية ملزمة" لشحنات الغاز للعراق عبر إيران، بعد الحصول على موافقة العراق على "خطة الدفع المسبق وامتيازات ضريبية".وأشارت الصحيفة في تقرير، الى الاهمية التي توليها تركمانستان للاتفاقية مع العراق، "الزبون الجديد والنادر" الذي سيستورد في إطارها كميات كبيرة من […]

The post "دفع مسبق وامتيازات ضريبية".. هكذا ستصدر تركمانستان الغاز للعراق "الزبون النادر" appeared first on جريدة المدى.