هولندا تقسو على المجر وتبلغ ربع نهائي الأمم الأوروبية

2024-11-17 01:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعلحق منتخب هولندا بركب المتأهلين لدور الثمانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز 4-0 على ضيفه المجري، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة للمستوى الأول، مساء السبت.وتوقفت المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا، بعد مرور 7 دقائق فقط بسبب تدخل الإسعاف لإنقاذ أحد المصابين على مقاعد بدلاء المجر، واستكمل اللعب بعد توقف دام 10 دقائق.وارتبك المنتخب المجري نسبيا بعد هذا الحادث، واستغل نظيره الهولندي، الفرصة، لينهي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما فوت فيجورست وكودي جاكبو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 21 و(45+12).