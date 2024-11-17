تشييد أكثر من 500 قبر رمزي لضحايا النظام البائد في النجف الأشرف

2024-11-17 02:15:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع - حيدر فرمانكشفت إدارة المقبرة النموذجية في محافظة النجف الأشرف، عن تشييد أكثر من 500 قبر رمزي لضحايا النظام البائد الذين لم يتمكوا ذويهم من دفنهم بسبب السياسات العدوانية التي كان ينتهجها ذلك النظام .وقال مدير مديرية شهداء النجف الأشرف طالب الجعفري في حديث لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "من واجب المجتمع متمثلا بجانبيه الرسمي و الشعبي احياء ذكرى الشهداء الذين ضحوا بدمائهم كي يقفوا بوجه الظلم و الطغيان المتمثل بالنظام الدكتاتوري البائد"، مبينا ان " هناك الكثير من الذين غيبوا و لم يسجلوا لحد الان و لم نجد لهم أي جثمان و كانت هذه المبادرة لإقامة قبور رمزية لهم ط.من جانبه، أوضح المدير المفوض لشركة أديم الأرض سيف الخالدي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "للسنة الثالثة على التوالي تشرفت شركة اديم الارض المستثمرة للمقبرة النموذجية باحتضانها للاحتفال التأبيني لشهداء المقابر الجماعية في زمن النظام البائد "، لافتا الى ان " مجموع المقابر الرمزية بلغ اكثر من ٥٠٠ قبر رمزي".واضاف، أن "الشركة تساهم مع ذوي الشهداء في اقامة هذا الاحتفال السنوي و دعم ذوي الشهداء من كل النواحي "، داعيا الحكومة العراقية الى "تخليد شهداء الذين استشهدوا في زمن النظام البائد و ذلك من اجل تعريف اﻻجيال الحالية واللاحقة بالتضحيات الكبيرة و الجسيمة التي قدمها الشهداء و ذويهم في مقارعة النظام البائد".من جهتهم رحب مواطنون بالمبادرة حيث قال محمد الصاحب اخ الشهيد ضياء عبد الصاحب : أن " الاحتفاء السنوي التأبيني تضمن اقامة مقابر رمزية للشهداء الذين سقطوا من ظلم النظام السابق والذين اعدموا و اغتيلوا و استشهدوا دون ان تسلم حتى جثامينهم الى عوائلهم ، حيث كان النظام المقبور يخشى من الشاب حتى وهو شهيد لذلك لم يسلم جثمانه الى عائلته خوفا من الانتفاض عليه ولم يسمحوا حتى بإقامة العزاء عليهم لكي يعلم شباب اليوم اهمية ان يحموا نظامهم العراقي اليوم ان ﻻ يسمحوا بالعودة للفترة المظلمة ".









