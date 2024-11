بينهم رونالدو.. من هم “ملهمو” محمد صلاح؟

2024-11-17 02:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن/ متابعة عراق اوبزيرفر كشف النجم الدولي المصري محمد صلاح 4 لاعبين لكرة القدم يعتبرهم ملهمين حقيقيين له. من هم “ملهمو” صلاح؟ الإيطالي فرانشيسكو توتي. الفرنسي زين الدين زيدان. البرازيلي رونالدو. البرتغالي كريستيانو رونالدو. وقال صلاح لقناة ليفربول الرسمية على اليوتيوب: “أحب الطريقة التي لعب بها رونالد وزين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي. هؤلاء الرجال، كنت …

