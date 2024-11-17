أمين بغداد يبحث مع رواد الفن التشكيلي واقع النصب في العاصمة

2024-11-17 02:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث امين بغداد عمار موسى كاظم مع قامات الفن التشكيلي لبحث واقع النصب والتماثيل والشواخص التذكارية في العاصمة ، ضمن فعاليات يوم بغداد السنوي .وقال كاظم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "على هامش فعاليات يوم بغداد السنوي عقدت امانة بغداد ندوة علمية وفنية مع القامات الفنية المرموقة المعروفة في مجال الفنون التشكيلية على طاولة بغداد وفنونها وعمارتها ومبدعيها للبحث في واقع النصب والشواخص التذكارية والحضارية التي ابدعت في تنفيذها انامل الابداع الفني الذهبية من النحاتين العراقيين الرواد الذين زرعوا ساحات وحدائق بغداد بفيض عطائهم لتصبح تلك الشواخص مثابات جمالية راسخة في ذاكرة الناس ".وتابع اننا " نرحب بالقامات الفنية في مجال الفنون التشكيلية ، معربا عن تحياته للفنانين الرواد من الراحلين وباقات الزهور للمبدعين الاحياء الذين يواصلون عطائهم الفني الثر لخدمة عاصمتهم الحبيبة بغداد وبلدهم العراق موطن الحضارات ".واشار الى ان " انعقاد هذه الندوة الفنية مناسبة مهمة للتأكيد على ان امانة بغداد دائماً ابوابها مفتوحة للمبدعين وصناع الفن والجمال بما يليق بموقع العاصمة الحضاري ومشهدها الحضري ومستقبلها المشرق في ظل حكومة الخدمات ".وبين ان " الندوة تخللها عرض لفلم وثائقي عن حياة الفنان الراحل (جواد سليم) وعرض موسيقي إلى جانب تكريم عدداً من الشخصيات الفنية والثقافية والمؤثرة في مدينة بغداد ".كما حضر الندوة ممثل وزير الثقافة وكيل وزارة الثقافة ووكلاء امانة بغداد للشؤون الفنية والإدارية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وعميد كلية الفنون الجميلة ورئيس جمعية الفنانين التشكيليين وعدد من المديرين العامين في امانة بغداد .