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› فيديو | السفير الفرنسي في مصر يزور معبر رفح
فيديو | السفير الفرنسي في مصر يزور معبر رفح
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2024-11-17 08:00:02 - المصدر: قناة العربية
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