السيتي يسعى لتحصين مهاجمه من مطامع كبار أوروبا

2024-11-17 08:30:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

يأمل نادي مانشستر سيتي في تحصين مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند من مطامع كبار أوروبا مستقبلا، عبر تمديد عقده لأطول فترة ممكنة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النادي الإنجليزي واثق بشدة من توقيع هالاند على عقد جديد في المستقبل القريب.

وأشارت إلى دخول مسؤولي السيتي في محادثات مع ممثلي الدولي النرويجي، أملا في التوصل لاتفاق بشأن العقد الجديد، الذي يقضي باستمراره حتى صيف 2029.

وأفادت بأن العقد الجديد سيقضي بحصول هالاند على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في البريميرليج.

وسيتجاوز صاحب الـ24 عاما بذلك، الراتب الذي يحصل عليه زميله البلجيكي كيفن دي بروين، والبالغ 400 ألفا.

وذكرت "ميرور" أن عقد هالاند الجديد سيجعله من بين أعلى اللاعبين أجرا في أوروبا، لكنه لن يتجاوز الهولندي فرينكي دي يونج، الذي يتقاضى ما يوازي 600 ألف إسترليني أسبوعيا من برشلونة.

وأمضى المهاجم الشاب موسمين ونصف في ملعب الاتحاد، بعد انضمامه إلى السيتي في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 60 مليون إسترليني.