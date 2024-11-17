بقعة زيت توقف مشاريع المياه في محافظة عراقية

2024-11-17 10:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت مديرية ماء المثنى، يوم الأحد، تنويهاً عاماً بشأن أسباب انقطاع المياه عن المنازل في عموم المحافظة.وأوضحت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بقعة زيتية دخلت إلى نهر الرميثة منذ مساء يوم امس، ما تسببت بإيقاف المشاريع كافة على طول النهر". وأضافت أن "محافظ المثنى مهند عبد علي ومعاونه لشؤون الموارد المائية يوسف سوادي، والدوائر المعنية في مديرية الموارد المائية ومديرية البيئة، على علم بالأمر، والعمل جارٍ على معالجة الوضع".